"Речь про грудь и член, я правильно понимаю?". В Instagram обсуждают пляжное фото Седоковой с бойфрендом

Подписчики строящей карьеру в РФ и проживающей в США украинской певицы Анны Седоковой оценили ее фото в купальнике с возлюбленным, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, и подпись к снимку.

Седокова: Он всегда говорит, что полюбил меня за мое большое сердце... А я его за огромную душу... Фото: annasedokova / Instagram

37-летняя строящая карьеру в РФ и проживающая в США украинская певица Анна Седокова разместила в Instagram совместное фото со своим 28-летним бойфрендом – баскетболистом латвийского происхождения Янисом Тиммой. На фото пара запечатлена на пляже: Седокова в красном купальнике, а Тимма – с голым торсом.

"Он всегда говорит, что полюбил меня за мое большое сердце... А я его за огромную душу", – написала она.

Подписчики прокомментировали публикацию.

"Так двусмысленно", – написала ekkatterrinaa.

"Ну и слава Богу. Главное до самого последнего вздоха! А сердце и душу можно сейчас увеличить в любом возрасте!" – отметила burlaieva_m.

"Речь про грудь и член, я правильно понимаю?" – спросил vasily_novik.

Издание "7 дней" писало, что Тимма женат, у него есть сын.

Анна Седокова была замужем дважды. Ее первый муж – экс-капитан киевского "Динамо" Валентин Белькевич, второй – российский бизнесмен Максим Чернявский. У певицы трое детей. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца ребенка она не называет. У нее также есть две дочери: Алина и Моника. Алина – дочь певицы от Белькевича – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от Чернявского в июле 2011 года.