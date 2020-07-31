"Какие вы счастливые!" Седокова показала свадебное фото с баскетболистом Тиммой

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова разместила в сети фото, на котором запечатлена вместе со своим избранником, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Певица попросила подписчиков написать пожелания для молодоженов.

В июле Седокова сообщила, что Тимма сделал ей предложение Фото: annasedokova / Instagram

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова на своей странице в Instagram разместила снимок, на котором позирует вместе со своим избранником, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой возле свадебной тантамарески – Седокова просунула лицо в отверстие для невесты, а Тимма предстал в образе жениха.

"Это могли бы быть мы и это мы. Срочные новости и мои самые красивые свадебные фотографии. Напишите в комментариях пожелание молодоженам, и вас настигнет счастье", – подписала снимок певица.

"Какие красивые лапочки. Счастья вам. Огромной любви вам", – отреагировали на фото фолловеры.

"Какие вы счастливые!" – комментируют фото певицы подписчики.

"Вы очень красивая пара", – написали в комментариях пользователи сети.

Седокова была замужем дважды. Ее первый муж – экс-капитан киевского "Динамо" Валентин Белькевич, второй – российский бизнесмен Максим Чернявский. У певицы трое детей. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца ребенка она не называет.

У нее также есть две дочери: Алина и Моника. Алина – дочь певицы от Белькевича – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от Чернявского в июле 2011 года.

О романтических отношениях с Янисом Тиммой певица впервые публично рассказала в октябре 2019 года. В июле 2020 года Седокова сообщила. что выходит за него замуж.