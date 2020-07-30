  Седокова рассказала, почему не общается с матерью

По словам проживающей в России украинской певицы Анны Седоковой, она не хочет впускать мать в свою жизнь, опасаясь, что она все разрушит.

Седокова: Я не помню, чтобы мама меня когда-нибудь обнимала Фото: annasedokova / Instagram

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова в интервью YouTube-каналу "Света вокруг света" призналась, что у нее сложились суперсложные отношения со своей матерью, которая живет в Киеве.

По словам Седоковой, в последний раз, когда она хотела поздравить мать с 8 Марта, та не приняла от нее подарок. При этом артистка отметила, что не хочет впускать мать в свою жизнь, так как она начнет "все разрушать".

"Я не помню, чтобы мама меня когда-нибудь обнимала", – рассказала певица.

Седокова также призналась, что не может простить мать за то, что та возобновила отношения с человеком, который домогался ее в детстве.

"Почему я не общаюсь с мамой? Потому что спустя много лет мама появилась с этим человеком у меня на дне рождения. Это был первый день рождения, который я организовала сама. Это был мой праздник – и тут заходит мама. Женщины прощают мужчин за то, что они бьют их детей. Нельзя прощать! Я в этом уверена", – заявила Седокова.

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Видео: СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА/ YouTube

Седокова родилась в 1982 году в Киеве. У певицы есть брат, который старше ее на три года.

Седокова была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год.

В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру.

В июле 2020 года певица призналась, что в семилетнем возрасте пережила насилие со стороны бойфренда своей матери. "Я ребенок, к которому по ночам приходил друг мамы и пытался изнасиловать", – написала она.