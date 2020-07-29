  "Переписка нас сблизила". Седокова рассказала, как познакомилась со своим женихом

По словам проживающей в России украинской певицы Анны Седоковой, она со своим женихом – латвийским баскетболистом Янисом Тиммой сблизились во время общения в сети.

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова в интервью YouTube-каналу "Света вокруг света" сообщила, что на момент знакомства ее жених – латвийский баскетболист Янис Тимма был женат.

Певица отметила, что познакомилась с ним полтора года назад – Тимма при первой же встрече вызвал у нее симпатию.

"Я его не подпускала, но потом мы начали общаться в сети. Эта переписка нас сблизила. Помню, как Янис позвал меня в кино. Он до последнего не знал, приеду я или нет. Я и сама не знала", – поделилась она воспоминаниями.

Седокова отметила, что после совместного просмотра фильма с баскетболистом почувствовала, что они стали ближе.

"Тогда решили посмотреть еще одно кино. После этого мы уже не расставались", – подытожила она.

Тимма, который присутствовал во время интервью певицы, отметил, что развелся со своей женой год назад, но старается сохранить общение с бывшей супругой ради ребенка.

ВИДЕО

Видео: СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА/ YouTube

Ранее Седокова была замужем дважды. Ее первый муж – экс-капитан киевского "Динамо" Валентин Белькевич, второй – российский бизнесмен Максим Чернявский. У певицы трое детей. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца ребенка она не называет.

У нее также есть две дочери: Алина и Моника. Алина – дочь певицы от Белькевича – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от Чернявского в июле 2011 года.

О романтических отношениях с Янисом Тиммой певица впервые публично рассказала в октябре 2019 года.

В июле 2020 года певица призналась, что Тимма предложил ей выйти за него замуж.