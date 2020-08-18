"Титюшница разложила силикон", "Все накачано". В Instagram обсудили пляжное фото Седоковой

Строящая карьеру в РФ и проживающая в США украинская певица Анна Седокова обнародовала фото в нюдовом купальнике.

Строящая карьеру в РФ и проживающая в США украинская певица Анна Седокова разместила в Instagram пляжное фото. Она позировала лежа в нюдовом купальнике, засветив грудь в декольте.

"Где-то всегда лето..." – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram It’s always summer somewhere... Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 13 Авг 2020 в 5:20 PDT

"Интересно, а бюст свой?" – спросил подписчик nick_obraztsov.

"Все накачано: и бюст, и губы, и все остальное..." – ответила 11122009ckm.

"Да бл... какая разница-то", – написала kukolka_katrin.

"Титюшница разложила силикон", – отреагировала juliasicily2019.

Анна Седокова была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".