Бульвар Шоубиз
 
28 августа, 2020
 
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Седокова: Иногда и я не чувствую себя счастливой

Строящая карьеру в РФ и проживающая в США украинская певица Анна Седокова, рассуждая о счастье, рассказала о сложностях жизни и возрастающей конкуренции.

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Седокова: Чем выше забираешься, тем дальше видно
Седокова: Чем выше забираешься, тем дальше видно
Фото: annasedokova / Instagram

Строящая карьеру в РФ и проживающая в США украинская певица Анна Седокова разместила в Instagram снимки со своим сыном Гектором и поделилась размышлениями о счастье.

"Вчера долго не могла заснуть. Рядом с любимым человеком, бесконечно обожаемым мною, я стала счастливой. В соседней комнате спал еще один маленький мужчина, бесконечно любимый. Мои доченьки. Все это делает меня безумно признательной за каждую минуту. Но иногда, в редкие моменты, и я не чувствую себя счастливой. Но резко обрываю себя и останавливаюсь. И говорю, что я загоняюсь", – написала она.

Певица подчеркнула, что человек, поднимаясь в жизни выше, увеличивает свои требования.

"Чем выше забираешься, тем дальше видно. Сложнее жизнь, жестче конкуренция и другие бюджеты. Одни, обретая любовь, начинают скучать по свободе. Другие тоскуют по прошлому, не видя прекрасного будущего. Кто-то, только что накопивший на Lamborgini, увидел у друга свой самолет. Один мечтает о море, а другому оно порядком надоело. И людям, имеющим способность и желание развиваться, всегда мало. И это нормально. Остановка для нас сродни задержке рейса", – призналась она.

По словам Седоковой, она долго боролась с паникой в своей голове, поскольку никогда не имела права просто стоять.

"Мой длинный пост о счастье, и итог его таков, что счастье – это переменная. И все зависит от того, как на него посмотреть, и кто на него смотрит. И когда жизнь начинает тебя сравнивать, иногда нужно сказать ей "отвали" и просто остановиться в моменте", – завершила певица.

Анна Седокова была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".

У Седоковой трое детей: Гектор (2017), Алина (2004) и Моника (2011). Имени отца Гектора певица не называет, дочь Алину она родила от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем, Монику – от бизнесмена Максима Чернявского.

Сейчас Седокова в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом романе певица впервые публично рассказала в октябре 2019 года. В июле 2020 года Седокова сообщила, что выходит за Тимму замуж.

Теги: Анна Седокова, ВИА Гра, певица
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