"Секс в ленте". Седокова засветила грудь в бассейне

Подписчики строящей карьеру в РФ украинской певицы Анны Седоковой отреагировали на ее откровенное фото.

Седокова: Просто двое из нас Фото: annasedokova / Instagram

Строящая карьеру в РФ и проживающая в США украинская певица Анна Седокова разместила в Instagram фото, для которого позировала в бассейне в купальнике с глубоким декольте.

"Просто двое из нас", – написала она.

В комментариях возлюбленный Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма дополнил подпись: "Навсегда".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Just a TWO of us * Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 7 Сен 2020 в 12:39 PDT

Подписчики отреагировали на снимок.

"Персик", – написала qasinova_bn.

"М-м-м, снова секс у меня в ленте. Аня, не сбавляй обороты", – призвала rozhovsasha.

Анна Седокова была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".

О романтических отношениях с Янисом Тиммой певица впервые публично рассказала в октябре 2019 года. В июле 2020 года Седокова сообщила, что выходит за него замуж.