"Не знаю, что делать". Помощница Седоковой обанкротила певицу, спуская ее деньги в казино

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова 16 сентября в Instagram заявила, что ей нечем платить за арендованную квартиру и садик, в который ходит ее сын Гектор.
По словам артистки, виной всему стала ее помощница Настя, которую она считала членом своей семьи, в то время как та обворовывала не только ее, но и близких знакомых певицы ради того, чтобы делать ставки в онлайн-казино.
"Моя помощница Настя – человек, который спал в моей постели и обнимал на протяжении трех лет моих детей, – стала воровкой", – заявила Седокова.
Она рассказала, что все началось с недочетов, потом помощница заявила, что ее маме нужны деньги якобы на операцию, затем начала одалживать деньги у знакомых певицы.
"Она одалживала, и люди отдавали ей последнее, ограничивая своих детей, потому что добрые. Потому что верили", – подчеркнула артистка.
По словам Седоковой, никто из друзей, одолживших деньги помощнице Насте, не сказал ей об этом.
"Как кнопка в телефоне может разрушить твою успешную жизнь? Зачем обманывать всех и говорить, что людям нужна операция? Я не знаю, что мне делать. Но если кто-то, кто думает, что может выиграть, сейчас читает это – не уничтожайте свою жизнь так, как сделал это мой близкий человек", – призвала Седокова.
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Онлайн казино зло. Но люди злее и именно они нажимают кнопки.Так что нечего тут . * История о том, как моя помощница Настя , человек который больше 3 лет был ближе мне чем сестра, человек которого я считала своей семьей, человек который спал в моей постели и обнимал на протяжении трёх лет моих детей, стал воровкой и скатился на дно, глубже которого я даже не представляла. * Начались недочеты. Там забыла, там не отвечают. Возвратные деньги не приходили. Как то денег не стало. * Потом у ее мамы была операция. На коленях. Мама не могла ходить и она больше не могла на это смотреть. Нужен был долг на операцию . В какой то момент у хозяйки нашей квартиры умер родственник и она попросила вперёд оплату. Конечно. Мы все понимаем. * За эти полгода Настя одолжила деньги у всех наших знакомых и людей с которыми я как то пересекалась. На операцию Маме. На Ипотеку Маме. На моего визажиста, на деньги на документы. Она одалживала и люди отдавали ей последнее ограничивая своих детей. * Потому что добрые. Потому что верили. Сегодня я живу в квартире, за которую не платили с апреля. Мой сын ходит в неоплаченный сад. И каждый кто набирает меня, абсолютно каждый одалживал ей деньги и ждёт их. Но ни один из не сказал мне это. Никто .. Никит меня не предупредил. * Как !!! Как !!! Кнопка в телефоне может разрушить твою успешную жизнь ?? Как ??? Зачем ??? Обманывать всех и говорить, что людям нужна операция и они убирают ??? Ради чего ??? * Я не знаю, что мне делать. Но если кто то, кто нажимает сейчас эту кнопку, думая, что может выиграть, сейчас читает это. То ... Все в ваших руках. Не уничтожайте свою жизнь так, как сделал это мой близкий человек ..
Анна Седокова была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".