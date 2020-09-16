Бульвар Шоубиз
 
16 сентября, 2020
 
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"Не знаю, что делать". Помощница Седоковой обанкротила певицу, спуская ее деньги в казино

По словам проживающей в России украинской певицы Анны Седоковой, помощница в течение трех лет обманным путем одалживала у нее и ее знакомых деньги для того, чтобы играть в онлайн-казино.

Седокова: Моя помощница Настя стала воровкой
Седокова: Моя помощница Настя стала воровкой
Фото: annasedokova / Instagram

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова 16 сентября в Instagram заявила, что ей нечем платить за арендованную квартиру и садик, в который ходит ее сын Гектор.

По словам артистки, виной всему стала ее помощница Настя, которую она считала членом своей семьи, в то время как та обворовывала не только ее, но и близких знакомых певицы ради того, чтобы делать ставки в онлайн-казино.

"Моя помощница Настя – человек, который спал в моей постели и обнимал на протяжении трех лет моих детей, – стала воровкой", – заявила Седокова.

Она рассказала, что все началось с недочетов, потом помощница заявила, что ее маме нужны деньги якобы на операцию, затем начала одалживать деньги у знакомых певицы.

"Она одалживала, и люди отдавали ей последнее, ограничивая своих детей, потому что добрые. Потому что верили", – подчеркнула артистка.

По словам Седоковой, никто из друзей, одолживших деньги помощнице Насте, не сказал ей об этом.

"Как кнопка в телефоне может разрушить твою успешную жизнь? Зачем обманывать всех и говорить, что людям нужна операция? Я не знаю, что мне делать. Но если кто-то, кто думает, что может выиграть, сейчас читает это – не уничтожайте свою жизнь так, как сделал это мой близкий человек", – призвала Седокова.

Анна Седокова была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".

Теги: казино, деньги, скандал, Анна Седокова
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