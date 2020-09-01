Многодетная мать Седокова посетовала, что ей некого вести в школу 1 сентября

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" и мать троих детей певица Анна Седокова на своей странице в Instagram заявила, что ей некого вести в школу 1 сентября.
"[Младший сын] Гектор еще маленький, он пошел в садик. У [старшей дочери] Алины ничего непонятно, в прошлом году мы ушли из школы и сели сразу на карантин. И в этом году у нас новая школа. Но это тоже неточно, даже не хочу рассказывать", – описала ситуацию Седокова.
Седокова сообщила, что ее младшая дочь Моника, которая учится в США, занимается дистанционно до конца октября.
"Они учатся онлайн, дальше скажут, как будет", – рассказала певица.
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А мне некого вести сегодня в школу * Так что я покажу тебе как веду ребёнка в бассейн Гектор ещё маленький, он пошёл в садик. У Алины ничего не понятно, в прошлом году мы ушли из школы и сели сразу на карантин. И в этом году у нас новая школа.Но это тоже не точно, даже не хочу начинать тебе рассказывать * У Моны в Америке дистанционное обучение продлили до конца октября. И они учатся онлайн, дальше скажут как будет. С одной стороны хочется сказать «бедные родители». А с другой .. * Я сегодня увидела огромные очереди из студентов и школьников. И тут конечно короновирусу уж точно есть где разгуляться. Возможно ли, что именно это решение приведёт к второй волне и с числа 20 сентября мы такие все нарядные сядем дома?
Седокова – мать троих детей. Алина – дочь певицы от футболиста Валентина Белькевича – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года.
1 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына она не называет.