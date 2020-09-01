Многодетная мать Седокова посетовала, что ей некого вести в школу 1 сентября

Экс-солистка "ВИА Гры" и многодетная мать Анна Седокова рассказала, почему ее старшие дети не пошли в школу 1 сентября.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" и мать троих детей певица Анна Седокова на своей странице в Instagram заявила, что ей некого вести в школу 1 сентября.

"[Младший сын] Гектор еще маленький, он пошел в садик. У [старшей дочери] Алины ничего непонятно, в прошлом году мы ушли из школы и сели сразу на карантин. И в этом году у нас новая школа. Но это тоже неточно, даже не хочу рассказывать", – описала ситуацию Седокова.

Седокова сообщила, что ее младшая дочь Моника, которая учится в США, занимается дистанционно до конца октября.

"Они учатся онлайн, дальше скажут, как будет", – рассказала певица.

Седокова – мать троих детей. Алина – дочь певицы от футболиста Валентина Белькевича – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года.

1 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына она не называет.