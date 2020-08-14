  "Хочу дорогую лакшери-свадьбу". Maruv рассказала, сколько стоит свадьба ее мечты

Украинская певица Maruv призналась, что с детства мечтала о пышной свадьбе, но подчеркнула, что они с мужем пока что не заработали на это денег.

Maruv: Я свадебное платье еще не надевала Фото: maruvofficial / Instagram

Украинская певица Maruv заявила, что для проведения свадьбы ее мечты необходимо "в лучшем случае $200 тыс". Об этом она рассказала в интервью передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина".

"Хочу пышную, дорогую лакшери-свадьбу, поэтому на нее нужно еще заработать. Но она точно будет. Это моя мечта с детства, я свадебное платье еще не надевала", – рассказала она.

По словам певицы, они с супругом Александром Корсуном зарегистрировали брак без свадебной церемонии.

"Приехали и расписались, но торжественной церемонии не было", – подчеркнула артистка.

Maruv также призналась, что в настоящее время не готова к материнству.

"Я хочу дать своему ребенку все, что могу. Для этого надо иметь статус, большие доходы и иметь возможность хотя бы в течение полугода уделить ему внимание", – рассказала она.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде в 1992 году. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".