"Музыка – это единственная сила, которая нас объединяет". Maruv призвала слушать ее на российской музыкальной платформе

Украинская певица Maruv снялась в ролике российского аккаунта шведского стримингового музыкального сервиса Spotify.

Украинская певица Maruv сообщила в Instagram, что ее можно послушать на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify.

"Поздравляю всех с запуском Spotify Russia. Подписывайтесь на мой плейлист This Is Maruv", – написала певица.

Пост она сопроводила роликом, в котором предстала в мини-платье с прозрачным лифом.

"В нашем мире миллион вещей, которые нас разъединяют. Мы можем разговаривать на разных языках, исповедовать разные религии, быть разных наций, цветов кожи, иметь разную сексуальную ориентацию. Музыка – это единственная сила, которая нас объединяет", – заявила певица.

Spotify открыл доступ к музыкальному контенту на территории Украины с 15 июля. О том, как ее страницу найти украинцам, Maruv не сообщила.

Пользователи, загрузив приложение и пройдя регистрацию, смогут бесплатно слушать около 50 млн треков, размещенных на Spotify.

Maruv стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2019". 25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль. Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков.