"В "Ощадбанк" платить коммуналку", "В АТБ за картошкой?!". В Instagram обсуждают, куда можно ходить в одежде именного бренда Maruv

Украинская певица Maruv сообщила в Instagram о запуске собственной коллекции одежды. Пост она сопроводила снимком в черной прозрачной блузе и с наклейками на сосках.
"Привет, мои сладкие пирожочки! Совсем скоро выйдет в свет моя новая коллекция одежды. А пока что вот вам один из образов новой коллекции", – написала певица.
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Привет мои сладкие пирожочки! Совсем скоро выйдет в свет моя новая коллекция одежды * Подписывайтесь на @maruv_wear что бы быть первыми, коллекция лимитированная * А пока что вот вам один из образов новой коллекции * ______________________________________________ Hi my friends * In the nearest time I will represent my collection of clothes. Subscribe to Instagram @maruv_wear to be first, this collection will be in limited addition * And for now check this out a little part of it *
"И куда в таком виде пойти?" – спросила bellafromderby.
"В "Ощадбанк" платить коммуналку", – ответил iamambrosian.
"В АТБ за картошкой?!" – предложила в ответ bellafromderby.
"За хлебом", – заявила ek.aterina5620.
Maruv стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2019". 25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль. Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков.