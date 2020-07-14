"В "Ощадбанк" платить коммуналку", "В АТБ за картошкой?!". В Instagram обсуждают, куда можно ходить в одежде именного бренда Maruv

Украинская певица Maruv обнародовала фото в прозрачной блузе и с наклейками на сосках.

Maruv: Мои сладкие пирожочки! Совсем скоро выйдет в свет моя новая коллекция одежды Фото: maruvofficial / Instagram

Украинская певица Maruv сообщила в Instagram о запуске собственной коллекции одежды. Пост она сопроводила снимком в черной прозрачной блузе и с наклейками на сосках.

"Привет, мои сладкие пирожочки! Совсем скоро выйдет в свет моя новая коллекция одежды. А пока что вот вам один из образов новой коллекции", – написала певица.

"И куда в таком виде пойти?" – спросила bellafromderby.

"В "Ощадбанк" платить коммуналку", – ответил iamambrosian.

"В АТБ за картошкой?!" – предложила в ответ bellafromderby.

"За хлебом", – заявила ek.aterina5620.

Maruv стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2019". 25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль. Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков.