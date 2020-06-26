"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики

Украинская певица Maruv показала тело в черном купальнике.

Украинская певица Maruv обнародовала в Instagram снимки своего отдыха. На фото она запечатлена в черном цельном купальнике со шнуровкой по бокам и в шляпе.

Локацией певица отметила один из пляжных клубов Одессы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Chilling in @mantra_beach_club Публикация от MARUV (@maruvofficial) 26 Июн 2020 в 5:12 PDT

Подписчики прокомментировали пост множеством эмодзи с символом пламени. Некоторые отметили, что нижняя часть купальника (плавки) впивается в тело певицы.

"Огнище", – написала emiliafranklyn.

"Пися-королева", – прокомментировал lee_cha_dao.

"Девушка, вы порезались", – отметил maloisanya38rus.

Maruv стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2019". 25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль. Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков.