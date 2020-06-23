"Ничего нового, ничего интересного". Maruv упрекнули в однообразии за свежее видео

Украинская певица Maruv обнародовала в Instagram видео, в котором танцует с двумя девушками из своего балета под песню I Want You, которую она записала с музыкантом Boosin. Он в ролике лежит на полу.
"Танцуй вместе со мной под I Want You, и самые крутые видосы я репостну к себе в сторис", – обратилась к поклонникам певица.
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Танцуи * вместе со мнои * под #IWantYou и самые крутые видосы я репосту к себе в сторис * P.S. Когда будешь выкладывать в сеть не забудь отметить меня и поставить хэштэг #maruv Dance with me to #Iwantyou and I will repost the coolest videos on my Instagram * P.S. Don’t forget to mark me and hashtag #maruv
Подписчики прокомментировали ролик.
"Билан что на полу делает", – спросил tomsik999666.
"Ничего нового уже не можете придумать?" – написала jannatrubetskaja.
"Что за однообразие? Ничего нового, ничего интересного", – прокомментировал rupis_1084.
Maruv стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2019". 25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль. Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".