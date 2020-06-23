"Ничего нового, ничего интересного". Maruv упрекнули в однообразии за свежее видео

По мнению подписчиков украинской певицы Maruv, ее песни и танцы стали однообразными.

Украинская певица Maruv обнародовала в Instagram видео, в котором танцует с двумя девушками из своего балета под песню I Want You, которую она записала с музыкантом Boosin. Он в ролике лежит на полу.

"Танцуй вместе со мной под I Want You, и самые крутые видосы я репостну к себе в сторис", – обратилась к поклонникам певица.

Подписчики прокомментировали ролик.

"Билан что на полу делает", – спросил tomsik999666.

"Ничего нового уже не можете придумать?" – написала jannatrubetskaja.

"Что за однообразие? Ничего нового, ничего интересного", – прокомментировал rupis_1084.

Maruv стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2019". 25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль. Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".