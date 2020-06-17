I Want You. Maruv и Boosin показали БДСМ-вечеринку в новом клипе. Видео
Украинская певица Maruv на своем YouTube-канале презентовала клип на песню I Want You. Трек она записала вместе с музыкантом и композитором Boosin. Действие клипа происходит в закрытом клубе на вечеринке в духе БДСМ. По сюжету Maruv соблазняет полицейского, роль которого исполнил Boosin, и вместе они отправляются на мероприятие. В отдельных кадрах певица появляется в прозрачном топе, под которым видна грудь с наклейками на сосках. Режиссер клипа – Яна Чаплыгина.
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