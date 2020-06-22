Maruv обнародовала свой онлайн-концерт. Видео

Украинская певица Maruv обнародовала запись концерта, который давала в прямом эфире Instagram 18 июня.

Maruv предстала в красном атласном боди и красном прозрачном комбинезоне, а в отдельных эпизодах – в шапочке с ушами кролика Фото: maruvofficial / Instagram

Украинская певица Maruv обнародовала в Instagram запись своего онлайн-концерта.

Она предстала в красном атласном боди и красном прозрачном комбинезоне, а в отдельных эпизодах – в шапочке с ушами кролика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial) 18 Июн 2020 в 10:03 PDT

Концерт Maruv давала в прямом эфире Instagram 18 июня.

Maruv стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2019". 25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль. Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".