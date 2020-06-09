I Want You. Вышел ролик на песню Maruv и Boosin. Видео
Украинская певица Maruv на своем YouTube-канале презентовала лирик-видео (зарисовку) на композицию I Want You, записанную вместе с украинским музыкантом и композитором Boosin. В клипе на ярко-салатовом фоне появляется графическое изображение Maruv в ботфортах, нижнем белье и шляпе, а также Boosin с сигаретой и в темных очках. Также на экране показан текст песни I Want You.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.