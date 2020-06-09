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09 июня, 2020
 
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I Want You. Вышел ролик на песню Maruv и Boosin. Видео

Украинская певица Maruv на своем YouTube-канале презентовала лирик-видео (зарисовку) на композицию I Want You, записанную вместе с украинским музыкантом и композитором Boosin. В клипе на ярко-салатовом фоне появляется графическое изображение Maruv в ботфортах, нижнем белье и шляпе, а также Boosin с сигаретой и в темных очках. Также на экране показан текст песни I Want You.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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В ролике показали графическое изображение певицы
В ролике показали графическое изображение певицы
Скриншот: MARUV / YouTube

видео

Видео: MARUV / YouTube
Теги: видео, певица, лирик-видео, Maruv, Boosin
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