"У меня папа и дедушка служили в советской армии". Maruv отреагировала на критику ее поздравления с 23 февраля

Строящая карьеру в РФ украинская певица Maruv, поздравившая мужчин с 23 февраля, заявила, что опубликует поздравление и с 14 октября – Днем защитника Украины.

Maruv: Разгорелся срач в комментариях из-за того, что я поздравила мужчин с 23 февраля Фото: maruvofficial / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Maruv ответила в Stories Instagram на критику пользователей после публикации ею поздравления с советским и российским праздником – 23 февраля.

"Опять разгорелся срач в комментариях из-за того, что я поздравила мужчин с 23 февраля. Бл...дь, у меня папа, дедушка служили в советской армии. Хочу, бл...дь, и поздравляю. Не переживайте, с 14 октября тоже поздравлю. С праздником мужчин..." – сказала она.

23 февраля в СССР праздновался День советской армии и военно-морского флота. В РФ сейчас этот праздник называется День защитника отечества. В Украине 14 октября празднуется День защитника Украины.

За поздравление с 23 февраля Maruv назвали беспринципной.

Певица Maruv стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2019". Второе место заняла группа Freedom-jazz, третье – Kazka.

25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль.

Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

26 февраля от участия в конкурсе отказалась группа Freedom-jazz, 27 февраля – Kazka.

27 февраля в НОТУ заявили, что не будут отправлять представителя от Украины на "Евровидение 2019".