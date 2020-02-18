Maruv вызвали в полицию, чтобы вернуть украденные грабителем вещи

Следователь Шевченковского управления полиции 17 февраля вернул певице Maruv часть вещей, которые были украдены грабителем из ее автомобиля 11 января, сообщает отдел коммуникаций Национальной полиции Киева.
В полиции подчеркнули, что некоторые вещи будут возвращены певице после проведения экспертиз. Ранее Maruv говорила, что кроме вещей в украденной грабителями сумке также находились документы.
"Мне очень повезло", – призналась певица в видеообращении, записанном в Шевченковском управлении полиции.
Она посоветовала всем, кого обокрали, обращаться с заявлениями к правоохранителям.
"Этих людей могут найти и вернуть ваши вещи", – заявила Maruv.
11 января Maruv написала заявление в полицию о краже – грабители разбили стекло ее автомобиля и украли из салона сумку, в которой были документы и подарки.
27 января правоохранители задержали мужчину, обокравшего автомобиль певицы – им оказался 40-летний гражданин Грузии. За совершенное преступление мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Maruv (настоящее имя певицы Анна Корсун) родилась в 1992 году в Павлограде Днепропетровской области.
В 2019 году Maruv стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение". Второе место заняла группа Freedom-jazz, третье – Kazka.
25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль.
Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промо-акции политиков".
26 февраля от участия в конкурсе отказалась группа Freedom-jazz, 27 февраля – Kazka.
27 февраля в НОТУ заявили, что не будут отправлять представителя от Украины на "Евровидение 2019".