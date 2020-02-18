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18 февраля, 2020
 
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Maruv вызвали в полицию, чтобы вернуть украденные грабителем вещи

Певица Maruv посетила районное управление полиции Киева, чтобы забрать вещи, которые были украдены из ее автомобиля месяц назад.

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С помощью полиции Maruv удалось вернуть свои вещи
С помощью полиции Maruv удалось вернуть свои вещи
Фото: Поліція Києва / Facebook

Следователь Шевченковского управления полиции 17 февраля вернул певице Maruv часть вещей, которые были украдены грабителем из ее автомобиля 11 января, сообщает отдел коммуникаций Национальной полиции Киева. 

В полиции подчеркнули, что некоторые вещи будут возвращены певице после проведения экспертиз. Ранее Maruv говорила, что кроме вещей в украденной грабителями сумке также находились документы.

"Мне очень повезло", – призналась певица в видеообращении, записанном в Шевченковском управлении полиции.

Она посоветовала всем, кого обокрали, обращаться с заявлениями к правоохранителям.

"Этих людей могут найти и вернуть ваши вещи", – заявила Maruv.  

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/videos/3059762110702812/

11 января Maruv написала заявление в полицию о краже – грабители разбили стекло ее автомобиля и украли из салона сумку, в которой были документы и подарки. 

27 января правоохранители задержали мужчину, обокравшего автомобиль певицы – им оказался 40-летний гражданин Грузии. За совершенное преступление мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

Maruv (настоящее имя певицы Анна Корсун) родилась в 1992 году в Павлограде Днепропетровской области. 

В 2019 году Maruv стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение". Второе место заняла группа Freedom-jazz, третье – Kazka.

25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль. 

Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промо-акции политиков".

26 февраля от участия в конкурсе отказалась группа Freedom-jazz, 27 февраля – Kazka.

27 февраля в НОТУ заявили, что не будут отправлять представителя от Украины на "Евровидение 2019".

Теги: Киев, МВД, полиция, кража, ограбление, Евровидение 2019, Maruv
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