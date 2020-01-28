В Киеве задержали иностранца, который обокрал машину MARUV

Суд избрал для гражданина Грузии, который украл из машины украинской певицы MARUV деньги и драгоценности, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 630 тыс. грн.

Столичные правоохранители задержали мужчину, который обокрал автомобиль украинской певицы MARUV. Об этом 27 января "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Подозреваемого установили по результатам оперативно-розыскных мероприятий и 24 января сообщили о подозрении. Во время обыска в частном доме на окраине Киева, где он временно проживал, изъяли вещи и оборудование, похожее на то, которым пользуются автоугонщики. Потерпевшая по фотографиям предварительно узнала отдельные украшения, которые похитили", – рассказала Максимец.

Она добавила, что подозреваемым является гражданин Грузии 1979 года рождения.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 630 тыс. грн. Пока деньги за мужчину никто не внес.

Грузину грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На сайте Нацполиции добавили, что в сумке находились драгоценности и деньги.

Фото: npu.gov.ua



Maruv обокрали в центре Киева 11 января. Певица говорила, что неизвестные похитили из ее автомобиля сумку с документами и новогодними подарками.