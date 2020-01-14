Maruv обнародовала фото с мужем

Украинская певица Maruv поделилась семейным снимком, на котором запечатлена с супругом, Александром Корсуном.

Украинская певица Maruv обнародовала в Instagram совместный снимок с супругом, Александром Корсуном.

"Семейный портрет", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Family portrait * Публикация от MARUV (@maruvofficial) 10 Янв 2020 в 3:08 PST

Певица Maruv (Анна Корсун) рассказывала, что они с Александром расписались, но как таковой свадьбы не было.

Maruv стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2019". 25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль.

Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".