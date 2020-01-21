Maruv показала фигуру в купальнике

Украинская певица Maruv поделилась в Instagram снимками в купальнике.
"До свидания, Дубай! Скоро увидимся", – написала она.
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Певица Maruv стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2019". Второе место заняла группа Freedom-jazz, третье – Kazka.
25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль.
Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промо-акции политиков".
26 февраля от участия в конкурсе отказалась группа Freedom-jazz, 27 февраля – Kazka.
27 февраля в НОТУ заявили, что не будут отправлять представителя от Украины на "Евровидение 2019".