Maruv устроила фотосессию с сигаретой

Украинская певица Maruv в красном платье-комбинации и с сигаретой в руках рассказала о вреде курения.

Украинская певица Maruv поделилась в Instagram снимками, для которых позировала с сигаретой в руке.

"Курение опасно для вашего здоровья", – написала она.

На фото исполнительница запечатлена в красном платье-комбинации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Smoking is dangerous for your health * Публикация от MARUV (@maruvofficial) 6 Фев 2020 в 8:02 PST

Певица Maruv стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2019". Второе место заняла группа Freedom-jazz, третье – Kazka.

25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль.

Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промо-акции политиков".

26 февраля от участия в конкурсе отказалась группа Freedom-jazz, 27 февраля – Kazka.

27 февраля в НОТУ заявили, что не будут отправлять представителя от Украины на "Евровидение 2019".