Maruv выставила для кадра пятую точку

Украинская певица Maruv показала фотосет, снятый на фоне тропических растений.

Maruv: Не хочешь ли ты последовать за мной в джунгли? Фото: maruvofficial / Instagram

Украинская певица Maruv поделилась в Instagram снимками, для одного из которых позировала в черных трусах и леопардовой блузе, сидя спиной к объективу и выставив полуголые ягодицы.

На другом снимке исполнительница запечатлена в черном купальнике.

"Не хочешь ли ты последовать за мной в джунгли?" – спросила она.

Фотосет был снят на фоне тропических растений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Won’t you follow me into the Jungle ? Публикация от MARUV (@maruvofficial) 9 Фев 2020 в 8:15 PST

Певица Maruv стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2019". Второе место заняла группа Freedom-jazz, третье – Kazka.

25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль.

Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

26 февраля от участия в конкурсе отказалась группа Freedom-jazz, 27 февраля – Kazka.

27 февраля в НОТУ заявили, что не будут отправлять представителя от Украины на "Евровидение 2019".