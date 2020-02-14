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14 февраля, 2020
 
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Maruv показала тело в купальнике под водой

Украинская певица Maruv обнародовала снимки нового фотосета в цельном купальнике.

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Maruv засветила фигуру в бассейне
Maruv засветила фигуру в бассейне
Фото: maruvofficial / Instagram

Украинская певица Maruv поделилась в Instagram снимками, для одного из которых позировала в бассейне в черном цельном купальнике.

На втором лицо исполнительницы запечатлено крупным планом.

Певица Maruv стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2019". Второе место заняла группа Freedom-jazz, третье – Kazka.

25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль. 

Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

26 февраля от участия в конкурсе отказалась группа Freedom-jazz, 27 февраля – Kazka.

27 февраля в НОТУ заявили, что не будут отправлять представителя от Украины на "Евровидение 2019".

Теги: Maruv
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