"Какое отношение ты имеешь к советской армии?". Maruv в Instagram раскритиковали за поздравление с 23 февраля

Пользователи Instagram осудили строящую карьеру в РФ украинскую певицу Maruv за поздравление мужчин с российским праздником.

Maruv: Праздников не бывает мало, так что с праздником, дорогие мужчины Фото: maruvofficial / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Maruv на своей странице в Instagram опубликовала поздравление с 23 февраля.

"Праздников не бывает мало, так что с праздником, дорогие мужчины", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Праздников не бывает мало так что с праздником дорогие мужчины * Публикация от MARUV (@maruvofficial) 23 Фев 2020 в 9:39 PST

Пользователи Instagram прокомментировали пост певицы.

"Какое отношение ты имеешь к советской армии? За этот год ноль в работе – все однотипно-никакое и скучное... С днем комсомола или пионерии не забудь поздравить подписчиков", – написала natamishkovska.

"23 – это День советской армии и военно-морского флота! Вы оттуда?" – спросила silver_juingle.

"Вот она, абсолютная беспринципность. Нет слов. Могла бы просто пропустить, не акцентировать, но нет. В карманах тяжелее, а в голове и в душе пустота", – написала nataliyana75.

23 февраля в СССР праздновался День советской армии и военно-морского флота. В РФ сейчас этот праздник называется День защитника отечества. В Украине 14 октября празднуется День защитника Украины.

Певица Maruv стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2019". Второе место заняла группа Freedom-jazz, третье – Kazka.

25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль.

Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

26 февраля от участия в конкурсе отказалась группа Freedom-jazz, 27 февраля – Kazka.

27 февраля в НОТУ заявили, что не будут отправлять представителя от Украины на "Евровидение 2019".