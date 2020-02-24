Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
24 февраля, 2020
 
Новости

"Какое отношение ты имеешь к советской армии?". Maruv в Instagram раскритиковали за поздравление с 23 февраля

Пользователи Instagram осудили строящую карьеру в РФ украинскую певицу Maruv за поздравление мужчин с российским праздником.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Maruv: Праздников не бывает мало, так что с праздником, дорогие мужчины
Maruv: Праздников не бывает мало, так что с праздником, дорогие мужчины
Фото: maruvofficial / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Maruv на своей странице в Instagram опубликовала поздравление с 23 февраля.

"Праздников не бывает мало, так что с праздником, дорогие мужчины", – написала она.

Пользователи Instagram прокомментировали пост певицы.

"Какое отношение ты имеешь к советской армии? За этот год ноль в работе – все однотипно-никакое и скучное... С днем комсомола или пионерии не забудь поздравить подписчиков", – написала natamishkovska.

"23 – это День советской армии и военно-морского флота! Вы оттуда?" – спросила silver_juingle.

"Вот она, абсолютная беспринципность. Нет слов. Могла бы просто пропустить, не акцентировать, но нет. В карманах тяжелее, а в голове и в душе пустота", – написала nataliyana75.

23 февраля в СССР праздновался День советской армии и военно-морского флота. В РФ сейчас этот праздник называется День защитника отечества. В Украине 14 октября празднуется День защитника Украины.

Певица Maruv стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2019". Второе место заняла группа Freedom-jazz, третье – Kazka.

25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль. 

Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

26 февраля от участия в конкурсе отказалась группа Freedom-jazz, 27 февраля – Kazka.

27 февраля в НОТУ заявили, что не будут отправлять представителя от Украины на "Евровидение 2019".

Теги: Maruv
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  90 лет Чапкису: На коленях у Сталина я сидел две минуты. Но это изменило мою жизнь, моих родителей, сестер, братьев, моих детей и внуков
  90 лет Чапкису: На коленях у Сталина я сидел две минуты. Но это изменило мою жизнь, моих родителей, сестер, братьев, моих детей и внуков
Перекрытые дороги, костры и камни. Как встречали эвакуированных из Китая в Украине и в каких еще странах такое происходило
Перекрытые дороги, костры и камни. Как встречали эвакуированных из Китая в Украине и в каких еще странах такое происходило
Дмитрий НЕЙМЫРОК
"Шахтер" 2:1 "Бенфика". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы
"Шахтер" 2:1 "Бенфика". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS