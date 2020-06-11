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13 июня, 2020
 
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"Песни испортились, решила взять обнаженкой?". Maruv засветила голую грудь в БДСМ-образе

Украинская певица Maruv снялась топлес для анонса премьеры клипа на новый трек.

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Maruv: Клип на песню I Want You выйдет на следующей неделе
Maruv: Клип на песню I Want You выйдет на следующей неделе
Фото: maruvofficial / Instagram

Украинская певица Maruv разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в БДСМ-образе с голой грудью и наклейками на сосках.

"Клип на песню I Want You выйдет на следующей неделе", – анонсировала премьеру исполнительница.

На фото с Maruv в черной одежде и кепке запечатлен композитор Boosin, вместе с которым она записала трек I Want You.

"Песни испортились, решила взять обнаженкой?" – написала galinababic25.

"Как тут пожаловаться "за порнографию"?" – спросила iamtunamayo.

Maruv стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2019". 25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль. Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Теги: порнография, клип, певица, топлес, Maruv, анонс, трек, грудь, Boosin
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