"Песни испортились, решила взять обнаженкой?". Maruv засветила голую грудь в БДСМ-образе

Украинская певица Maruv снялась топлес для анонса премьеры клипа на новый трек.

Украинская певица Maruv разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в БДСМ-образе с голой грудью и наклейками на сосках.

"Клип на песню I Want You выйдет на следующей неделе", – анонсировала премьеру исполнительница.

На фото с Maruv в черной одежде и кепке запечатлен композитор Boosin, вместе с которым она записала трек I Want You.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #IWantYou music video is coming next week * Публикация от MARUV (@maruvofficial) 10 Июн 2020 в 7:25 PDT

"Песни испортились, решила взять обнаженкой?" – написала galinababic25.

"Как тут пожаловаться "за порнографию"?" – спросила iamtunamayo.

Maruv стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2019". 25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль. Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".