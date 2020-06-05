I Want You. Вышла новая песня Maruv и Boosin. Аудио
Украинская певица Maruv на своем YouTube-канале презентовала англоязычный трек I Want You. Он написан вместе с музыкантом Boosin. Он же написал музыку для этой песни. Автор слов – Анна Попелюх. Трек сопроводили снимком Maruv и Boosin, для которого они позировали в черной блестящей одежде. На фото Boosin, в темных очках и кепке, обнимает Maruv.
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