Maruv показала отрывок концерта на запрещенной в Украине платформе

Строящая карьеру в РФ украинская певица Maruv показала, как выступала на фестивале российской соцсети.

Строящая карьеру в РФ украинская певица Maruv разместила в Instagram анонс своего концерта, который транслировался в соцсети "ВКонтакте".

"Живое выступление на VK Fest. Моя любимая песня If You Want Her", – написала певица.

В конце песни исполнительница речитативом исполнила куплет украинской народной песни "Ой не ходи, Грицю". Авторство песни приписывают поэтессе Марусе Чурай.

My favorite song * "If You Want Her"

Песня If You Want Her вышла в альбоме Hellcat Story, который Maruv презентовала в 2019 году. В клипе на эту композицию певица предстала в образе ведьмы.

Российская социальная сеть "ВКонтакте" была запрещена в Украине согласно указу президента Петра Порошенко от 15 мая 2017 года.

26 марта Maruv пожаловалась, что не может выехать из РФ, а позже ответила, что каждый сам решает, куда ему ехать на заработки.

Maruv стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2019". 25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль. Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".