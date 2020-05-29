Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
29 мая, 2020
 
Новости

Maruv показала отрывок концерта на запрещенной в Украине платформе

Строящая карьеру в РФ украинская певица Maruv показала, как выступала на фестивале российской соцсети.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Maruv спела для аудитории российской соцсети трек с украинским текстом
Maruv спела для аудитории российской соцсети трек с украинским текстом
Фото: maruvofficial / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Maruv разместила в Instagram анонс своего концерта, который транслировался в соцсети "ВКонтакте".

"Живое выступление на VK Fest. Моя любимая песня If You Want Her", – написала певица.

В конце песни исполнительница речитативом исполнила куплет украинской народной песни "Ой не ходи, Грицю". Авторство песни приписывают поэтессе Марусе Чурай.

Песня If You Want Her вышла в альбоме Hellcat Story, который Maruv презентовала в 2019 году. В клипе на эту композицию певица предстала в образе ведьмы.

Российская социальная сеть "ВКонтакте" была запрещена в Украине согласно указу президента Петра Порошенко от 15 мая 2017 года.

26 марта Maruv пожаловалась, что не может выехать из РФ, а позже ответила, что каждый сам решает, куда ему ехать на заработки.

Maruv стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2019". 25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль. Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Теги: Maruv
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Я буду помогать вам". Что известно о возможном новом после США в Украине генерале Ките Дейтоне. Главное
"Я буду помогать вам". Что известно о возможном новом после США в Украине генерале Ките Дейтоне. Главное
Наталия ДВАЛИ
  Кравчук: Я бы сказал Путину: "Я пришел к выводу, что вам нравится смерть людей. Советую вам поменять свои взгляды или уйти"
  Кравчук: Я бы сказал Путину: "Я пришел к выводу, что вам нравится смерть людей. Советую вам поменять свои взгляды или уйти"
Алеся БАЦМАН
Записки бывшего подполковника КГБ: Карьера в спецслужбе "от сохи" – от гражданского служащего до оперативного уполномоченного
Записки бывшего подполковника КГБ: Карьера в спецслужбе "от сохи" – от гражданского служащего до оперативного уполномоченного
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS