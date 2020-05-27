"Хочу чубыхаться под эту песню". Полуголая Maruv показала образ из нового клипа

Строящая карьеру в РФ украинская певица Maruv засветила тело в серебряной краске.

Maruv: Боди-арт для моего нового клипа на песню I Want You Фото: maruvofficial / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Maruv разместила в Instagram фото, на котором продемонстрировала боди-арт из серебряной краски.

"Боди-арт для моего нового клипа на песню I Want You", – объяснила она.

Певица заявила, что видео выйдет скоро, но конкретную дату не указала.

"Господи, я уже хочу чубыхаться под эту песню", – написал пользователь _dur_dome.

Maruv стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2019". 25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль. Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".