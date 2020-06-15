"Ну и костюм! А если прямо перед выступлением в туалет захочешь?". Maruv перевоплотилась в БДСМ-кролика

Украинская певица Maruv снялась в красном комбидрессе и колготках в тон.

Украинская певица Maruv разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в БДСМ-образе и шляпе с кроличьими ушами. Певица совместила красный комбидресс с колготками в тон.

"Новый лук для летних концертов", – написала она.

"Ну и костюм! А если прямо перед выступлением в туалет захочешь, как ты стянешь его?" – спросила hanna_blohina_artist.

"Куколка", – написал platon.knyazev.

Maruv стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2019". 25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль. Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".