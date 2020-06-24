"Как будто "Дикий ангел" Орейро!". Maruv с козой на руках сравнили с уругвайской актрисой

Украинскую певицу Maruv поклонники сравнили с с уругвайской актрисой и певицей Натальей Орейро.

Maruv на некоторых снимках позировала в бассейне в черном купальнике Фото: maruvofficial / Instagram

Украинская певица Maruv обнародовала в Instagram снимки загородного отдыха.

На первом фото певица держит на руках козленка, на некоторых других снимках она запечатлена в бассейне в черном купальнике.

Подписчики Maruv заметили ее сходство с уругвайской актрисой и певицей Натальей Орейро.

"Первая фотография. Ты там как будто "Дикий ангел" Наталья Орейро!" – написала khakimova_liana.

"На первом фото – Милагрес из "Дикого ангела", – отметила y.14151617.

Maruv стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2019". 25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль. Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков"