"БДСМ", "Девчули на воде", "Cекси-шарики". Maruv показала групповое фото с коллегами

Украинская певица Maruv обнародовала в Instagram снимок, на котором запечатлена в бассейне с танцовщицами из своего балета, позирующем на розовом надувном круге.
"Солнцезависимые девушки", – написала она.
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"БДСМ", – прокомментировал muratovd13.
"Крутяк. Девчули на воде", – отметил dudarev.ov.
"Секси-шарики", – написал stogarag.
Ранее певица публиковала подобное фото, для которого позировала тем же составом, но на желтом круге.
"Мы слишком классные, чтобы выбрать только одну удачную фотку", – отметила исполнительница.
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Мы слишком классные что бы выбрать только одну удачную фотку * We too cool to choose only one good shot *
Maruv стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2019". 25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль. Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков.