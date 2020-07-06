"Красивая женщина, но наряд проститутки". Maruv для фото расставила ноги

Украинская певица Maruv позировала для фото в прозрачном комбинезоне.

Украинская певица Maruv обнародовала в Instagram снимок, для которого позировала в прозрачном комбинезоне, кожаном бюстье с заостренными сосками, трусах и корсете. На фото певица запечатлена сидящей с расставленными ногами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от MARUV (@maruvofficial) 3 Июл 2020 в 12:27 PDT

Поклонники Maruv обсудили ее снимок.

"Красивая женщина, но наряд проститутки", – заявила annakonstanz.

"Что почем?" – спросила samaialysaia.

"Такая девка фигуристая, нет у нас таких больше, очень крутая и внешне, и голос шикарный, не дай бог с лицом что будет делать, сразу всю изюминку потеряет. Шикарная певица", – прокомментировала sabrinamas4.

Maruv стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2019". 25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль. Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков.