"Крутая ты телка", "Наша Мадонна", "Главная пися-королева". Maruv в бюстье с острыми сосками обсуждают в Instagram

Украинская певица Maruv позировала в кожаном неглиже.

Украинская певица Maruv обнародовала в Instagram снимок, для которого позировала в кожаном бюстье с заостренными сосками, трусах и корсете. Лицо певица наполовину прикрыла прозрачной тканью.

"A leather collar round my neck is gonna pay my check check check", – написала она. Это можно перевести как "Кожаный ошейник на моей шее оплатит мой чек".

"Пушка", – написал sedin__pawa.

"Секс", – заявил andrey_izya.

"Наша Мадонна", – прокомментировала daryabondarenko8989.

"Крутая ты телка", – написал kochev174.

"Главная пися-королева", – отметил world_mvruv_fan.

Maruv стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2019". 25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль. Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков.