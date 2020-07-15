50 млн треков и 4 млрд плейлистов. Музыкальный сервис Spotify стал доступен в Украине

На стриминговой музыкальной платформе Spotify в свободном доступе содержится около 50 млн треков и 4 млрд плейлистов, сформированных из песен как зарубежных, так и украинских музыкантов. Заплатив $4,9 в месяц, украинские пользователи смогут слушать музыку без перерыва на рекламу.

Одновременно с Украиной музыкальная платформа открыла доступ к контенту в Албании, Беларуси, Боснии и Герцеговине, Казахстане, Косово, Молдове, Сербии, Словении, Северной Македонии, России и Хорватии Фото: spotify.com

Шведский стриминговый музыкальный сервис Spotify открыл доступ к музыкальному контенту на территории Украины – с 15 июля украинцы, загрузив приложение и пройдя регистрацию, смогут бесплатно слушать около 50 млн треков, размещенных на этой платформе, говорится на сайте компании.

Заплатив $4,99, пользователи могут слушать понравившуюся музыку без рекламы. При этом первый месяц доступа к контенту без рекламы будет оформлен бесплатно. Стоимость платного доступа для студентов составляет $2,49. Менеджмент сервиса также предусмотрел пакеты для семьи по цене $6,49.

Одновременно с Украиной музыкальная платформа открыла доступ к контенту еще в ряде стран, среди которых Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Казахстан, Косово, Молдова, Сербия, Словения, Северная Македония, Россия и Хорватия.

Одним из удобств сервиса является его интеграция с Instagram – пользователи Spotify могут поделиться музыкальными треками, альбомами и плейлистами в Instagram Stories.

Украинские музыканты благодаря дополнительной платформе от Spotify смогут отслеживать статистику по своим новым релизам в режиме реального времени, а также изучать музыкальные вкусы и предпочтения своих подписчиков.

Spotify был запущен в 2008 году. Стриминговый сервис позволяет слушать музыку в режиме реального времени, не загружая ее на устройство. В настоящее время сервис доступен в более чем 100 странах мира. Первыми странами, жители которых получили доступ к музыкальному контенту, стали Швеция, Испания, Норвегия, Финляндия и Франция.