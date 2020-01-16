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Сервис Spotify создал подкаст для скучающих дома собак

Стриминговый музыкальный сервис Spotify создал плей-листы, которые предназначены для домашних животных.

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Музыку для собак подбирали по алгоритмам
Музыку для собак подбирали по алгоритмам
Фото: pixabay.com

Шведский стриминговый музыкальный сервис Spotify создал подкаст для скучающих дома собак. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным компании, почти 74% владельцев домашних животных в Великобритании включают музыку для своих питомцев. В связи с этим сервис создал подкасты для собак, которые можно включать в отсутствие владельцев животных.

Плей-листы включают в себя успокаивающую музыку и сообщения для собак, которые озвучивали актеры. Подкасты предназначены для уменьшения стресса у скучающих дома животных.

Треки подбирались по алгоритмам, чтобы соответствовать характерам животных. По данным Spotify, 42% владельцев животных считают, что у их питомцев есть любимый жанр музыки, а четверть видели, как питомцы танцевали под музыку.

Теги: музыка, Великобритания, Швеция, животные, собаки
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