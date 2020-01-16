Стриминговый музыкальный сервис Spotify создал плей-листы, которые предназначены для домашних животных.

Шведский стриминговый музыкальный сервис Spotify создал подкаст для скучающих дома собак. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным компании, почти 74% владельцев домашних животных в Великобритании включают музыку для своих питомцев. В связи с этим сервис создал подкасты для собак, которые можно включать в отсутствие владельцев животных.

Плей-листы включают в себя успокаивающую музыку и сообщения для собак, которые озвучивали актеры. Подкасты предназначены для уменьшения стресса у скучающих дома животных.

Треки подбирались по алгоритмам, чтобы соответствовать характерам животных. По данным Spotify, 42% владельцев животных считают, что у их питомцев есть любимый жанр музыки, а четверть видели, как питомцы танцевали под музыку.