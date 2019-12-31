В Киеве на заброшенной базе обнаружили шесть тигров

Тигров нашли по адресу, где зарегистрирована частная собственность, которая охраняется, но хозяин там не проживает, рассказали в столичной полиции.

В Голосеевском районе Киева обнаружили шесть тигров без надлежащих условий существования. Об этом 30 декабря в Facebook проинформировала пресс-служба столичной полиции.

В ведомстве отметили, что о тиграх на острове Жуковом правоохранителям 29 декабря рассказала жительница Киева.

В полиции сообщили, что по этому адресу зарегистрирована частная собственность, которая охраняется, но хозяин там не проживает.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Юрист и зоозащитница Евгения Прокопенко заявила в Facebook, что это она нашла животных.

"Наверное, половина Голосеевского отдела полиции сегодня побывала на заброшенной базе "Тайгер Клуб", где мною были обнаружены шесть тигров просто в ужасающих условиях, после того, как утром мне позвонили и сообщили о том, что в маленькой клетке на острове видели одного тигра, который кричал и которому было плохо. Маленькие вольеры из рабицы и другого материала, попавшегося под руку, трое тигров – в вольере метров восемь, практически по колено в воде, грязи и фекалиях, даже без возможности найти сухое место. Воду пьют эту же в которой живут. Один большой тигр – в вольере 1,5 м на 2 м, и двое тигров – в вольере чуть побольше", – рассказала она.

По информации Прокопенко, собственник тигров не находится в Украине.

"Содержать животных он не имеет возможности, когда-то у него был закрытый клуб и жили экзотические животные. Это достаточно известный в Украине человек", – добавила зоозащитница.