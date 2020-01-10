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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Сумской области нашли мертвых собак и кошек с признаками насильственной смерти – полиция

В Шостке Сумской области на свалке нашли мешки с телами мертвых собак. Кроме этого, в городе были найдены тела мертвых кошек, сообщили в полиции.

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Полиция Шостки начала расследование
Полиция Шостки начала расследование
Фото: npu.gov.ua

Полиция Сумской области расследует факты жестокого обращения с животными. Об этом 10 января сообщила пресс-служба полиции.

В Шостке на свалке нашли два мешка с телами собак. Правоохранители отметили, что на них есть ножевые ранения, что, вероятно, могло стать причиной смерти. 

Кроме этого, в разных районах города были найдены мертвые кошки. 

"Мертвые животные были найдены окровавленными, их тела носили явные признаки насильственной смерти", – отметила пресс-служба.

По двум фактам открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). 

Теги: Сумская область, животные, собаки, защита животных, Шостка, кошки
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