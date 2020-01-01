Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

СМИ и соцсети опубликовали фото Шуфрича с убитым носорогом. Политик утверждает, что охота была законной

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич охотился в Намибии на диких животных "с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов", а предметом интереса политика являлись "исключительно самцы зрелого возраста, потерявшие способность давать потомство". Об этом заявила пресс-служба Шуфрича после появления в социальных сетях и СМИ его фотографий рядом с убитыми носорогом и другими дикими животными.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фото Шуфрича возле убитой антилопы гну организатор сафари опубликовал в 2015 году
Фото Шуфрича возле убитой антилопы гну организатор сафари опубликовал в 2015 году
Фото: africatrophyhunting.com

30 декабря пресс-служба народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", главы парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестора Шуфрича подтвердила факт участия нардепа в охоте на диких животных в Африке. 

Шуфрич охотился в Намибии в 2013 году "с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов", сказано в заявлении, опубликованном в Facebook.

28 декабря Twitter-аккаунт Tigrenlion, который выступает за запрет спортивной охоты, обнародовал фото Шуфрича, позирующего возле убитых африканских диких животных.

На сайте компании Thormählen & Cochran Safaris, которая организовывает сафари в Африке, сообщалось 1 марта 2015 года, что Шуфрич стал "первым и единственным" охотником, который убивал когда-либо три подвида черных носорогов.

На этом сайте в марте 2015 года были опубликованы фото Шуфрича возле восточного черного носорога, бурой гиены, на которые обратили внимание авторы аккаунта Tigrenlion. Также Thormählen & Cochran Safaris публиковала фото украинского политика с убитыми антилопой "золотой орикс" и антилопой гну.

Фото: africatrophyhunting.com
Шуфрич возле антилопы "золотой орикс". Фото: africatrophyhunting.com

Пресс-служба Шуфрича не уточнила, на каких животных он охотился, но заявила, что "предметом отстрела" во время охоты, в которой участвовал политик, "был самец нерепродуктивного возраста, агрессивного характера, который подлежал отстрелу".

"Нестор Шуфрич подчеркнул, что предметом его охотничьего интереса являлись исключительно самцы зрелого возраста, потерявшие способность давать потомство и представляющие опасность как для более молодых самцов, так и для местных жителей в округе. После описанных событий Нестор Шуфрич в силу известных обстоятельств воздерживался от подобных экспедиций на Африканском континенте", – цитирует политика его пресс-служба. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2589083991315508&id=1525179317705986

Шуфрич избирался в парламент шесть раз, был депутатом Верховной Рады IIIIVVIVIIVIII созывов. Он возглавляет украинскую Федерацию стрельбы из лука. Верховная Рада девятого созыва, нардепом которой Шуфрич является сейчас, начала работу 29 августа 2019 года. 

Черный носорог – краснокнижное животное. 

Теги: Африка, Нестор Шуфрич, животные, депутаты, защита животных, носорог, сафари
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 
 
АНОНС
Борис Тодуров: Мы сделали все, что возможно. Теперь ваша задача принять закон о трансплантации
ОБЩЕСТВО, ОБРАЗ ЖИЗНИ
Кардиохирург Тодуров – депутатам: Примите закон о трансплантации, чтобы спасти жизни украинцам
20 октября, 2016 20.10
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Роналду сфотографировался с семьей после получения премии Globe Soccer Awards
Роналду сфотографировался с семьей после получения премии Globe Soccer Awards
Тому Хэнксу и его семье предложили стать гражданами Греции
Тому Хэнксу и его семье предложили стать гражданами Греции
Plus size модель Грэм снялась полностью голой
Plus size модель Грэм снялась полностью голой
  "Вьюга". Дорош выпустил клип с балериной Горшуновой. Видео
  "Вьюга". Дорош выпустил клип с балериной Горшуновой. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS