"Алла Борисовна 20 лет назад", "Похожа на молодую Билык". Maruv сменила цвет волос

Украинская певица Maruv обнародовала в Instagram снимок, на котором запечатлена рыжеволосой.
"Может в рыженький?" – поинтересовалась она мнением подписчиков.
"Алла Борисовна, может, не надо?" – отреагировали на фото фолловеры
"Похожа на молодую Билык", – заявили пользователи сети.
"Ты как Алла Борисовна 20 лет назад", – оценили образ певицы подписчики
"Латексная рыженькая бестия", – написали в комментариях поклонники певицы.
Maruv часто меняет цвет волос, появляясь перед зрителями в разных образах.
Весной певица покрасила волосы в синий цвет.
В марте она была розововолосой.
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И последняя доза шок контента Всем peace @shlakoblochina feat @fearmuchella #НоваяСилаКиски
А год назад волосы у Maruv были цвета блонд.
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