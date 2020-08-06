"Алла Борисовна 20 лет назад", "Похожа на молодую Билык". Maruv сменила цвет волос

Украинская певица Maruv показала, как выглядит с рыжим цветом волос.

Maruv часто экспериментирует с цветом волос Фото: maruvofficial / Instagram

Украинская певица Maruv обнародовала в Instagram снимок, на котором запечатлена рыжеволосой.

"Может в рыженький?" – поинтересовалась она мнением подписчиков.

"Алла Борисовна, может, не надо?" – отреагировали на фото фолловеры

"Похожа на молодую Билык", – заявили пользователи сети.

"Ты как Алла Борисовна 20 лет назад", – оценили образ певицы подписчики

"Латексная рыженькая бестия", – написали в комментариях поклонники певицы.

Maruv часто меняет цвет волос, появляясь перед зрителями в разных образах.

Весной певица покрасила волосы в синий цвет.

В марте она была розововолосой.

А год назад волосы у Maruv были цвета блонд.