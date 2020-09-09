"Впереди много хорошего. Мои родные увидят меня невестой". Жена Павлика отменила свадьбу

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова отказалась от проведения свадебной церемонии, которая была запланирована на 18 августа. Об этом она сообщила 8 сентября в Instagram.
"Могла ли я когда-нибудь представить, что мне придется отменять свадьбу? Точно нет. Обидно ли мне? Конечно, нет. Я ни о чем не жалею и за все благодарна судьбе", – написала жена Павлика.
Она подчеркнула, что ее свадебное платье будет висеть в шкафу в ожидании подходящего момента.
"Впереди еще так много хорошего. Я обязательно надену его, и мои родные увидят меня невестой", – подытожила она.
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Могла ли я когда-нибудь представить, что мне прийдется отменять собственную свадьбу? (Она должна была состояться 18.08.20) - точно нет Если вы заметили, я никак не комментировала эту тему, потому как все ответы исчерпывающие. Но в любом случае, эта история имеет место быть в нашей жизни. И отвечая искренне, как самой себе я поделюсь своими мыслями на этот счёт: Обидно ли мне? Конечно нет. Все познаётся в сравнении. Я ни о чем не жалею, и за все благодарна судьбе. Я благодарна всем своим друзьям, которые поддерживали меня. Всем нашим 80 гостям, которые были приглашены на свадьбу.Организаторам и всем подрядчикам. Мое главное, белое платье так и осталось висеть и ждать своей поры. Впереди ещё так много хорошего. Я обязательно надену его и мои родные и друзья увидят меня невестой
29 мая Павлик и Репяхова зарегистрировали отношения, но сообщили об этом спустя две недели. Супруга артиста планировала провести свадебную церемонию в августе, но из-за смерти младшего сына певца Павла Павлика, который умер 7 августа после продолжительной болезни, торжество было отложено.
Брак с Репяховой – четвертый в биографии Павлика. От предыдущих отношений у него есть двое взрослых детей.