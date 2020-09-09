"Впереди много хорошего. Мои родные увидят меня невестой". Жена Павлика отменила свадьбу

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова заявила, что свадебное платье будет висеть в шкафу в ожидании подходящего случая и однажды близкие увидят ее в роли невесты.

Репяхова и Павлик зарегистрировали брак в мае 2020 года Фото: repyahovakate / Instagram

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова отказалась от проведения свадебной церемонии, которая была запланирована на 18 августа. Об этом она сообщила 8 сентября в Instagram.

"Могла ли я когда-нибудь представить, что мне придется отменять свадьбу? Точно нет. Обидно ли мне? Конечно, нет. Я ни о чем не жалею и за все благодарна судьбе", – написала жена Павлика.

Она подчеркнула, что ее свадебное платье будет висеть в шкафу в ожидании подходящего момента.

"Впереди еще так много хорошего. Я обязательно надену его, и мои родные увидят меня невестой", – подытожила она.

29 мая Павлик и Репяхова зарегистрировали отношения, но сообщили об этом спустя две недели. Супруга артиста планировала провести свадебную церемонию в августе, но из-за смерти младшего сына певца Павла Павлика, который умер 7 августа после продолжительной болезни, торжество было отложено.

Брак с Репяховой – четвертый в биографии Павлика. От предыдущих отношений у него есть двое взрослых детей.