"Как же больно!". Павлик обнародовал подборку снимков умершего от рака сына. Видео

Украинский певец Виктор Павлик на своей странице в Instagram опубликовал видео, в котором собрал фотографии своего умершего сына Павла Павлика.
"Кажется, что вчера..." – написал певец.
В ролике звучит в исполнении Виктора Павлика песня Yestearday из репертуара группы The Beatles.
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Подписчики прокомментировали публикацию.
"До слез, вечная память", – написала oliakhorolskaia.
"Как же больно! Держитесь!" – призвала kirijak_yul.
Два года назад у Павлика-младшего было диагностировано онкологическое заболевание – саркома. Он прошел 18 курсов химиотерапии. 20 июня сын Павлика опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал об ухудшении состояния здоровья.
27 июля мать Павла Павлика Лариса Созаева написала, что ее сын находится в хосписе. 7 августа она сообщила о его смерти.
Павел Павлик – младший сын Виктора Павлика. У артиста есть старший сын Александр и дочь Кристина.