Бульвар Шоубиз
 
17 августа, 2020
 
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"Как же больно!". Павлик обнародовал подборку снимков умершего от рака сына. Видео

Украинский певец Виктор Павлик опубликовал архивные фото с сыном Павлом, умершим от рака, сопроводив их песней в собственном исполнении.

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Павлик: Кажется, что вчера...
Павлик: Кажется, что вчера...
Фото: viktorpavlik.com

Украинский певец Виктор Павлик на своей странице в Instagram опубликовал видео, в котором собрал фотографии своего умершего сына Павла Павлика.

"Кажется, что вчера..." – написал певец. 

В ролике звучит в исполнении Виктора Павлика песня Yestearday из репертуара группы The Beatles.

Подписчики прокомментировали публикацию.

"До слез, вечная память", – написала oliakhorolskaia.

"Как же больно! Держитесь!" – призвала kirijak_yul.

Два года назад у Павлика-младшего было диагностировано онкологическое заболевание – саркома. Он прошел 18 курсов химиотерапии. 20 июня сын Павлика опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал об ухудшении состояния здоровья.

27 июля мать Павла Павлика Лариса Созаева написала, что ее сын находится в хосписе. 7 августа она сообщила о его смерти.

Павел Павлик – младший сын Виктора Павлика. У артиста есть старший сын Александр и дочь Кристина.

Теги: смерть, видео, архив, онкология, Виктор Павлик, певец, Павел Павлик
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