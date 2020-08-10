"Слезы рекой от этих слов". Павлик показал видео покойного онкобольного сына, обратившегося к нему

Украинский певец Виктор Павлик на своей странице в Instagram опубликовал видео в память о своем умершем сыне Павле Павлике.
В ролике показан эпизод концертного выступления певца, на котором его сын, будучи ребенком, на сцене говорит в микрофон "Папа, я тебя люблю". В финале видео он, уже взрослый, лежа на больничной койке, повторяет ту же фразу.
"Просто без слов..." – написал певец.
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Подписчики певца выразили ему поддержку и соболезнования.
"Слезы просто рекой от этих слов... Как жаль этого молодого ребенка, просто нет слов, сколько могло быть жизни у этого мальчика, надежд, мечтаний, но... Очень жаль, очень... Держитесь и верьте, что когда-то встретитесь", – написала yasvetlanetta.
Два года назад у Павлика-младшего было диагностировано онкологическое заболевание – саркома. Он прошел 18 курсов химиотерапии. 20 июня сын Павлика опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал об ухудшении состояния здоровья.
27 июля мать Павла Павлика Лариса Созаева написала, что ее сын находится в хосписе. 7 августа мать Павла Павлика сообщила о его смерти.
Павел Павлик – младший сын Виктора Павлика. У артиста есть старший сын Александр и дочь Кристина.