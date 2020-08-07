"Все еще до рождения знали, что его назовут Павликом". Рудницкая рассказала, как Виктор Павлик забирал младшего сына из роддома. Фото

По словам украинской певицы Анжелики Рудницкой, в мае 1999 года певец Виктор Павлик приехал забирать новорожденного сына Павла Павлика из роддома с шарами и большим зайцем.

Украинская певица и телеведущая Анжелика Рудницкая на своей странице в Instagram опубликовала снимки, на которых певец Виктор Павлик запечатлен с новорожденным сыном Павлом Павликом и своей третьей женой Лорой Созаевой в мае 1999 года во время выписки из роддома.

"Паша родился красавчиком и все еще до рождения знали, что его назовут Павликом. Комочек счастья вырос и превратился в красавца. Но рак такой коварный. Светлая память тебе, солнышко", – написала Рудницкая.

В микроблоге Рудницкая обнародовала еще один пост, посвященный памяти сына Виктора Павлика.

По словам телеведущей, артист приехал забирать сына из роддома с шарами и огромным зайцем.

"Вспоминаю, как с Виктором Павликом встречали [жену] Лору из роддома. Как держала крошечного Павлика на руках. Как любовались все эти годы его красотой и ямочками на щечках. Как праздновали день рождения и, не сговариваясь подарили, Паше кроликов", – поделилась воспоминаниями Рудницкая.

Два года назад у Павлика-младшего было диагностировано онкологическое заболевание – саркома. Он прошел 18 курсов химиотерапии. 20 июня сын Павлика опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал об ухудшении состояния здоровья.

20 июля мать Павла Павлика Лариса Созаева заявила, что не позволит себе сломаться, если случится непоправимое.

27 июля Созаева написала, что ее сын находится в хосписе. 7 августа мать Павла Павлика сообщила о его смерти.

Павел Павлик – младший сын Виктора Павлика. У артиста есть старший сын Александр и дочь Кристина.