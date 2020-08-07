"Все еще до рождения знали, что его назовут Павликом". Рудницкая рассказала, как Виктор Павлик забирал младшего сына из роддома. Фото

Украинская певица и телеведущая Анжелика Рудницкая на своей странице в Instagram опубликовала снимки, на которых певец Виктор Павлик запечатлен с новорожденным сыном Павлом Павликом и своей третьей женой Лорой Созаевой в мае 1999 года во время выписки из роддома.
"Паша родился красавчиком и все еще до рождения знали, что его назовут Павликом. Комочек счастья вырос и превратился в красавца. Но рак такой коварный. Светлая память тебе, солнышко", – написала Рудницкая.
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Перші дні життя Павлика Павліка. Такі щасливі Лора Созаева і Виктор Павлик. І ми біля них щасливі! Паша народився красунчиком і усі ще до народження знали, що його назвуть Павликом. Комочок щастя виріс і перетворився на красеня. Але рак такий підступний. Світла пам‘ять тобі, сонечко... Твоя душа з Господом, а наші душі у сльозах і печалі. Знайшли сьогодні фото в архівах Територія А.
В микроблоге Рудницкая обнародовала еще один пост, посвященный памяти сына Виктора Павлика.
По словам телеведущей, артист приехал забирать сына из роддома с шарами и огромным зайцем.
"Вспоминаю, как с Виктором Павликом встречали [жену] Лору из роддома. Как держала крошечного Павлика на руках. Как любовались все эти годы его красотой и ямочками на щечках. Как праздновали день рождения и, не сговариваясь подарили, Паше кроликов", – поделилась воспоминаниями Рудницкая.
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Пост, який не хотілося б побачити ніколи. Лора Созаєва написала: «Господь забрав нашого ангела». Згадую, як з Віктор Павлик зустрічали Лору з пологового будинку з кульками і велетенським зайчиком. Як тримала крихітного Павлика на руках. Як милувалися всі ці роки його вродою і ямочками на щічках. Як святкували ДН і не змовляючись подарували Паші кроликів. Як раділи, коли хлопчик став вищий за тата і маму. Як думали-гадали, ким стане талановитий Паша. Як захоплювалися його поставою у військовому строї. Як дивувалася його ніжності і любові до мами. Як нервували, коли дізналися про хворобу Паші. Як молилися всі ці роки за його одужання. Після посиденьок ми всі вийшли з його кімнати. Паша попросив: «Анжеліко, ти можеш залишитися?» Я підійшла до хлопчика, погладила його густе волосся. - Як ти вставала ноги, розкажи. Ми говорили про те, що хвороба не може бути сильнішою за людину, про те, як важливо боротися, скільки є сил, про те, що ми не з тих, хто відступає, про віру і любов... Хай твоя душа спочиває в обіймах Господа, хлопчику. Світла пам‘ять... ПлАчу Співчуваю, дорогі мої Лора і Вітя. Він так хотів, щоб ви були разом... @viktorpavlik
Два года назад у Павлика-младшего было диагностировано онкологическое заболевание – саркома. Он прошел 18 курсов химиотерапии. 20 июня сын Павлика опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал об ухудшении состояния здоровья.
20 июля мать Павла Павлика Лариса Созаева заявила, что не позволит себе сломаться, если случится непоправимое.
27 июля Созаева написала, что ее сын находится в хосписе. 7 августа мать Павла Павлика сообщила о его смерти.
Павел Павлик – младший сын Виктора Павлика. У артиста есть старший сын Александр и дочь Кристина.