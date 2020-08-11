"Может забывать, отвлекаться, улыбаться, но все в секунду может прекратиться". Жена Павлика рассказала, как он переживает смерть сына

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова призналась, что певец сильно плачет после смерти сына Павла.

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова рассказала в ролике в Stories Instagram, что состояние ее супруга после смерти сына Павла нестабильное.

"Может забывать, отвлекаться, улыбаться, даже пошутить. Но все это может в секунду прекратиться, и он просто начинает плакать, сильно плакать. Постоянно смотрит фотографии. В общем, трудно", – рассказала она.

Два года назад у Павлика-младшего было диагностировано онкологическое заболевание – саркома. Он прошел 18 курсов химиотерапии. 20 июня сын Павлика опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал об ухудшении состояния здоровья.

27 июля мать Павла Павлика Лариса Созаева написала, что ее сын находится в хосписе. 7 августа мать Павла Павлика сообщила о его смерти.

Павел Павлик – младший сын Виктора Павлика. У артиста есть старший сын Александр и дочь Кристина.