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12 августа, 2020
 
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Жена Павлика: Последние несколько лет отдыхаю в шикарной Турции, от 2000€

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова поделилась снимком из "города миллионеров" и пожаловалась на дешевые магазины в Болгарии.

Репяхова: Любой отдых лучше, чем сидеть дома. А вам я написала честный отзыв, чтобы вы не попались, как мы
Репяхова: Любой отдых лучше, чем сидеть дома. А вам я написала честный отзыв, чтобы вы не попались, как мы
Фото: repyahovakate / Instagram

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова рассказала в Instagram, почему ей не нравится отдыхать в Болгарии.

"Все началось с того, что мы с мамой захотели поехать на море, но бюджет в этом году у нас слишком ограничен. Мы имели чуть больше тысячи евро. В Турцию я изначально не хотела ехать, в дешевую Турцию. Так как последние несколько лет отдыхаю в шикарной Турции, от 2000€. Я понимала, что приеду в слабую Турцию, и буду только расстраивается из-за всего. Я не подумала о том, что в Болгарии может быть еще хуже. Я понимала, что тут будет слабенько, но не понимала, что настолько", – призналась она.

Репяхову удивило, что нигде, кроме супермаркета, в месте ее пребывания, не принимают банковские карточки.

"Я в шоке от количества китайских дешевых магазинов, от грязи. От бегающих за нами бабок, предлагающих попробовать их фрукты, и пристающих таксистов. Я думала, такое есть только в Египте. Правда, официанты в ресторане не пристают так, как в Египте. Там вообще кушать невозможно", – заявила она.

По словам Репяховой, они с мамой отдыхали в Болгарии 19 лет назад, и тогда им понравилось там.

"Больше, конечно, в Болгарию мы не вернемся. Ну а на счет отеля, нам откровенно не повезло. За эти деньги мы видели здесь, на берегу, намного милее отели. Но, в любом случае, мы фокусируем свое внимание на хорошем. Любой отдых лучше, чем сидеть дома. А вам я написала честный отзыв, чтобы вы не попались, как мы. На фото город, который скрасил наше прибывание – Свети Влас. Город миллионеров, типа Монако. Когда Солнечный Берег станет, как Свети Влас, сюда можно будет вернуться", – подытожила супруга Павлика.

Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел от третьей жены Ларисы.

29 мая Павлик и Репяхова зарегистрировали отношения, но сообщили об этом спустя две недели. Через некоторое время после регистрации брака пара планирует провести торжественную свадебную церемонию для родных Репяховой.

7 августа 2020 года Павлик потерял сына.

Два года назад у Павлика-младшего было диагностировано онкологическое заболевание – саркома. Он прошел 18 курсов химиотерапии. 20 июня сын Павлика опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал об ухудшении состояния здоровья.

Павел Павлик – младший сын Виктора Павлика. У артиста есть старший сын Александр и дочь Кристина


Теги: Турция, Болгария, Виктор Павлик, отдых, Екатерина Репяхова
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