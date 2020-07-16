Бульвар Шоубиз
 
16 июля, 2020
 
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"У Виктора анализы очень хорошие. У меня есть вопросы". Жена Павлика пожаловалась на свое здоровье

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова заявила, что результаты ее медицинских анализов оказались хуже, чем у супруга.

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Репяхова о Павлике: Он еще меня переживет
Репяхова о Павлике: Он еще меня переживет
Фото: repyahovakate / Instagram

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова заявила в Instagram, что разница в возрасте – понятие относительное.

"О разнице в возрасте. Решили мы с Виктором Павликом сдать базовые анализы, проверить здоровье. У Виктора анализы очень хорошие. У меня есть вопросы. Вот вам и разница 30 лет. Мы пошутили, что он еще меня переживет. Насколько все относительно в жизни. И цифры – это всего лишь цифры. Все остальное зависит от того, как мы воспринимаем", – заявила она.

Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел от третьей жены Ларисы.

29 мая Павлик и Репяхова зарегистрировали отношения, но сообщили об этом спустя две недели. Через некоторое время после регистрации брака пара планирует провести торжественную свадебную церемонию для родных Репяховой.

Теги: здоровье, Виктор Павлик, Екатерина Репяхова
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