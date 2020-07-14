Жена Павлика показала тело в купальнике

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова заявила, что ей абсолютно все равно, как выглядит ее жизнь со стороны.

Репяхова: Жизнь каждого из нас – это больше, чем заголовки на сайтах. Лично я про свою жизнь могу вам рассказать далеко не все Фото: repyahovakate / Instagram

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова разместила в Instagram фото в черном раздельном купальнике и поделилась размышлениями о том, как формируется мнение общественности.

"Историю нашей жизни с Виктором Павликом можно преподнести под разными углами. Логично, что люди впитывают все именно так, как подается информация. Если в грязном паблике вышел грязный пост о нас, придут грязные люди на наши странички. А если я даю рекламу у доброго блогера о необычной истории любви, соответственно и приходят добрые, светлые люди. Но только анализирующие люди, побыв в моем блоге определенное количество времени, могут сделать вывод", – заявила она.

По словам Репяховой, быть не искренним каждый день в своем блоге невозможно.

"Рано или поздно это станет заметным. Я люблю себя за то, что мне абсолютно все равно, как выглядит моя жизнь со стороны и кто что думает. Главное, какую правду знаю я и мой муж. Кажется, наша история имеет полный букет противоречий, но, поверьте, так только кажется", – отметила супруга певца.

Она добавила, что ни одну судьбу или жизнь невозможно оценить по социальным сетям, интервью или статьям в СМИ.

"Жизнь каждого из нас – это больше, чем заголовки на сайтах. Лично я про свою жизнь могу вам рассказать далеко не все, потому как в ней могут фигурировать третьи лица, которые против разглашения информации, связанной с ними. И только уже поэтому общество не может полноценно оценивать, кто и что делает правильно или неправильно. Если вам вдруг кажется, что вам виднее, как жить посторонним людям, срочно избавляйтесь от этого качества и жить станет легче", – так она завершила пост.

Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел от третьей жены Ларисы.

29 мая Павлик и Репяхова зарегистрировали отношения, но сообщили об этом спустя две недели. Через некоторое время после регистрации брака пара планирует провести торжественную свадебную церемонию для родных Репяховой.