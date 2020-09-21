Роспотребнадзор проверил номер Навального в томском отеле

Сотрудники Роспотребнадзора искали в номере российского оппозиционера Алексея Навального в томском отеле Xander следы "Новичка".

В "Шарите" сообщили о выведении Навального из медицинской комы 7 сентября Фото: navalny / Instagram

Роспотребнадзор проверил номер российского оппозиционера Алексея Навального в томском отеле Xander, где он останавливался перед отравлением, сообщил 21 cентября представитель администрации гостиницы российскому агентству "РИА Новости".

Именно в этом отеле нашли бутылку минеральной воды со следами яда из группы "Новичок" в день отравления Навального.

Представитель отеля сказал, что сотрудники Роспотребнадзора взяли смывы и ничего не нашли. Они тщательно убрали номер в обычном порядке, рассказал администратор отеля.

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) ранее также побывали в номере Навального. Они рассказали, что 20 августа после отравления оппозиционера поднялись в номер и "забрали все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться".

Одна из администраторов Xander прокомментировала "РИА Новости", как пустили в номер Навального сотрудников ФБК. По ее словам, руководство отеля посчитало, что оппозиционер мог отравиться чем-то из мини-бара.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram.