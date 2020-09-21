ГОРДОН
 
 
МИР

Роспотребнадзор проверил номер Навального в томском отеле

Сотрудники Роспотребнадзора искали в номере российского оппозиционера Алексея Навального в томском отеле Xander следы "Новичка".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В "Шарите" сообщили о выведении Навального из медицинской комы 7 сентября
В "Шарите" сообщили о выведении Навального из медицинской комы 7 сентября
Фото: navalny / Instagram

Роспотребнадзор проверил номер российского оппозиционера Алексея Навального в томском отеле Xander, где он останавливался перед отравлением, сообщил 21 cентября представитель администрации гостиницы российскому агентству "РИА Новости".

Именно в этом отеле нашли бутылку минеральной воды со следами яда из группы "Новичок" в день отравления Навального.

Представитель отеля сказал, что сотрудники Роспотребнадзора взяли смывы и ничего не нашли. Они тщательно убрали номер в обычном порядке, рассказал администратор отеля.

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) ранее также побывали в номере Навального. Они рассказали, что 20 августа после отравления оппозиционера поднялись в номер и "забрали все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться". 

Одна из администраторов Xander прокомментировала "РИА Новости", как пустили в номер Навального сотрудников ФБК. По ее словам, руководство отеля посчитало, что оппозиционер мог отравиться чем-то из мини-бара.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram.

Теги: Германия, Алексей Навальный, Берлин, Роспотребнадзор, Шарите, ФБК, Новичок, отравление Навального
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Переболевший COVID-19 Остапчук в подробностях рассказал свою "историю коронации"
Переболевший COVID-19 Остапчук в подробностях рассказал свою "историю коронации"
"Сын спросил: "Ты умрешь?". Мазур рассказала, как впервые поговорила с сыном о раке
"Сын спросил: "Ты умрешь?". Мазур рассказала, как впервые поговорила с сыном о раке
Жена Петросяна позировала во время прогулки с сыном Ваганом
Жена Петросяна позировала во время прогулки с сыном Ваганом
  "Малиновое вино". Солистка TamerlanAlena выпустила клип. Видео
  "Малиновое вино". Солистка TamerlanAlena выпустила клип. Видео
Наталка Карпа рассказала, зачем проколола восьмимесячной дочери уши
Наталка Карпа рассказала, зачем проколола восьмимесячной дочери уши
В Киеве открыли именную звезду Тины Кароль
В Киеве открыли именную звезду Тины Кароль
"Никогда не знаешь, вернется или не вернется". Мика Ньютон поборола рак и призвала девушек регулярно обследоваться
"Никогда не знаешь, вернется или не вернется". Мика Ньютон поборола рак и призвала девушек регулярно обследоваться
71-летняя Пугачева в короткой юбке показала движение канкана
71-летняя Пугачева в короткой юбке показала движение канкана
Кекелия рассказала, кто присматривает за ее четырехмесячным сыном на съемочной площадке
Кекелия рассказала, кто присматривает за ее четырехмесячным сыном на съемочной площадке
  "911". Леди Гага выпустила клип. Видео
  "911". Леди Гага выпустила клип. Видео
Мать Маска показала фото со свадьбы его младшего брата
Мать Маска показала фото со свадьбы его младшего брата
  Контемпорари Фреймут. Кухар переоделась в монашку, а Никитюк подарила ламинат. Видео
  Контемпорари Фреймут. Кухар переоделась в монашку, а Никитюк подарила ламинат. Видео
"Как "Киндер-сюрприз". Tarabarova показала голый живот на позднем сроке беременности
"Как "Киндер-сюрприз". Tarabarova показала голый живот на позднем сроке беременности
  Алла Мазур впервые вышла в эфир без парика. Видео
  Алла Мазур впервые вышла в эфир без парика. Видео
Седокова вышла замуж за Тимму. Опубликованы свадебные снимки
Седокова вышла замуж за Тимму. Опубликованы свадебные снимки
"Считаю себя молодой для того, чтобы найти свою пристань". Тина Кароль заявила, что в ее жизни есть место для мужчины
"Считаю себя молодой для того, чтобы найти свою пристань". Тина Кароль заявила, что в ее жизни есть место для мужчины
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
  Стас Пьеха: Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос
Стас Пьеха: Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос
"Лечение назначают правильно". Заразившаяся коронавирусом Камалия обнародовала фото из больницы
"Лечение назначают правильно". Заразившаяся коронавирусом Камалия обнародовала фото из больницы
Рыбак: Я не так счастлив, как многим кажется
Рыбак: Я не так счастлив, как многим кажется
"Очень важное заявление". Тарзан, изменивший жене, обратился к подписчикам
"Очень важное заявление". Тарзан, изменивший жене, обратился к подписчикам
Новый адвокат Ефремова требует заменить ему реальный срок на условный
Новый адвокат Ефремова требует заменить ему реальный срок на условный
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS